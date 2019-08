فرنسا ولندن يعلنان عقد مؤتمرا دوليا حول ليبيا خلال الأسابيع القادمة

المتوسط:

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن عقد مؤتمرا دوليا حول الأزمة في ليبيا قريبا خلال الأسابيع القادمة في باريس ولندن وبمشاركة الاتحاد الإفريقي.

وأضاف ماكرون، خلال المؤتمر الصحفي الختامي لقمة الدول السبع، أن “مجموعة الدول السبع الكبرى، تدعم خارطة الطريق التي طرحها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وأوضح ماكرون، أن ” الجميع يعمل على تقديم الدعم الكامل لليبيا، وضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن استقرار ليبيا”.

