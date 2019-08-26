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بلدية بنغازي تعتزم “إزالة العوائق” بقوة القانون

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتخذت بلدية بنغازي جملة من الإجراءات بهدف حل المختنقات وإزالة العوائق في الطرقات والشوارع.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر بوجواري، ومدير أمن المدينة العميد عادل عبدالعزيز، بعدد من المسؤولين في البلدية.

وشملت الإجراءات فتح مسار شارع الكويت بالكامل من الطريق الدائري الرابع حتى الدائري الخامس، وإزالة العوائق في مسار تنفيذ ازدواج الطريق الدائري الرابع بما في ذلك سيارات معارض بيع السيارات، وإزالة المظاهر التي تعيق حركة السير على الطرقات والأرصفة العامة مثل شاحنات النقل الثقيل، وتشوه المظهر العام، كأعمدة الإنارة، وأعمدة الإشارات المرورية، والأسوار المتهالكة على أن يتم استبدالها.

وتضمنت الإجراءات أيضا إزالة لافتات الدعاية والإعلان غير المرخصة، وبقايا الأشجار المتهالكة وكل ما يعيق الرؤية في الطرق والشوارع، وكذلك محطات بيع مواد البناء من الرمل والحصى الواقعة بمحاذاة الطرقات الرئيسية، واستخدام أراضي الفضاء العام من قبل بعض المواطنين لممارسة أنشطة اقتصادية غير مرخصة.

وقالت البلدية في بيان إن هذه الخطوة تأتي كعمل مشترك بينها وبين مديرية أمن بنغازي وجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة وجهاز الحرس البلدي ولجنة الإزالة.

وأكدت البلدية أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ أعمال الإزالة بقوة القانون، ومصادرة المواد المعروضة للبيع بالمخالفة وفقا لما نصت عليه القوانين والقرارات ذات العلاقة وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل، مهيبة بالمواطنين ضرورة التعاون التام مع الأجهزة الضبطية المختصة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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