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“بلدي غريان” يستنجد بالوفاق

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا المجلس البلدي غريان حكومة الوفاق إلى تحمل مسؤوليتها والإسراع في تأمين الدعم العسكري للقوات المرابطة في المدينة، والحيلولة دون تكرار الأخطاء التي أدت إلى اجتياح المدينة يوم 4 أبريل الماضي.

وطمأن المجلس في بيان أصدره الاثنين، أهالي المدينة بأن الوضع تحت السيطرة، موضحا أن قصف الطائرات لمدخلها الجنوبي أدى إلى مقتل 8 وجرح 10 آخرين.

وأشار المجلس إلى قوات الجيش الوطني تسعى من خلال هجومها على المدينة إلى فتح محاور جديدة؛ لتشتيت المعارك جنوب طرابلس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اول مرة خروف يقول كلمة حق قالهدف الرئيسى ليس تحرير غريان بسرعة بل يعتمد الجيش على جعلها مصيدة لاطول فترة ممكنة قبل تحرير غريان المؤكد ولو ان الجيش دخل المدينة سريعا سيفروا منها الى الجبال والصحراء وهذا يتعارض مع خطة الجيش الوطنى فى تصفية اكبر عدد من الخرفان باعطائهم الامل فى استمرار سبطرتهم على جزء من المدينة لجلب امدادات من محاور القتال فى طرابلس الى غريان يتم اصطيادها جوا دون اى خسائر للجيش وتصبح محاور القتال مفتوحة لدخول وسط العاصمة وبعد ان كانوا يفكروا فى الاعتداء على ترهونة سيتوجهوا الى مصيدة غريان ليتم تصفيتم بعيدا عن السكان فى الصحراء ضربة معلم للمشير مستغلا غباوة الخوان الحمير

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