“بلدي غريان” يستنجد بالوفاق

دعا المجلس البلدي غريان حكومة الوفاق إلى تحمل مسؤوليتها والإسراع في تأمين الدعم العسكري للقوات المرابطة في المدينة، والحيلولة دون تكرار الأخطاء التي أدت إلى اجتياح المدينة يوم 4 أبريل الماضي.

وطمأن المجلس في بيان أصدره الاثنين، أهالي المدينة بأن الوضع تحت السيطرة، موضحا أن قصف الطائرات لمدخلها الجنوبي أدى إلى مقتل 8 وجرح 10 آخرين.

وأشار المجلس إلى قوات الجيش الوطني تسعى من خلال هجومها على المدينة إلى فتح محاور جديدة؛ لتشتيت المعارك جنوب طرابلس.

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