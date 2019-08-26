اجتماع لبحث رفع مرتبات العاملين بقطاع التعليم‎

عقد اليوم الإثنين اجتماعاً ضم وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، ورئيس جامعة طرابلس نبيل النطاح، ومحمد العتوق مدير مركز ضمان الجودة وإعتماد المؤسسات والنقيب العام لأعضاء هيئة التدريس عبدالفتاح السائح، والنقيب العام لموظفي الجامعات الليبية عصام عويدان، ورؤساء وأعضاء نقابات أعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعات الليبية ونقباء ممثلين عن هيئة التعليم التقني والفني.

وتم حلال الاجتماع لمناقشة موضوع زيادة المرتبات للعاملين بقطاع التعليم إسوةً بالقطاعات الأخري.

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