اخبار ليبيا الان

سفينة ألمانية تنقذ مئة مهاجر من الغرق في عرض المتوسط

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

قالت منظمة “ميشن لايف لاين” الألمانية غير الحكومية إنها أغاثت حوالى مئة مهاجر كانوا على متن زورق مطاطي في عرض البحر الأبيض المتوسط وبأن “سفينة عسكرية ليبية تابعة لخفر السواحل” اقتربت بسرعة وهددت طاقم السفينة اليونور التي أنقذت المهاجرين. واحتجزت مالطا في يونيو الماضي سفينة لنفس المنظمة بعد أن رست في موانئها وعلى متنها 230 مهاجرا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك