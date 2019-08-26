سفينة ألمانية تنقذ مئة مهاجر من الغرق في عرض المتوسط

قالت منظمة “ميشن لايف لاين” الألمانية غير الحكومية إنها أغاثت حوالى مئة مهاجر كانوا على متن زورق مطاطي في عرض البحر الأبيض المتوسط وبأن “سفينة عسكرية ليبية تابعة لخفر السواحل” اقتربت بسرعة وهددت طاقم السفينة اليونور التي أنقذت المهاجرين. واحتجزت مالطا في يونيو الماضي سفينة لنفس المنظمة بعد أن رست في موانئها وعلى متنها 230 مهاجرا.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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