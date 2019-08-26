باشاغا: الأمم المتحدة أوقفت مساعداتها في نقل المهاجرين لبلدانهم

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، إن الأمم المتحدة توقفت عن تقديم المساعدة بخصوص نقل المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى بلدانهم.

جاء حديث باشاغا خلال اللقاء الذي جمعه اليوم الأثنين، بالعاصمة طرابلس، مع مساعدة المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، كيلي، لبحث مشاكل وظروف إيواء المهاجرين بالمراكز التابعة للداخلية.

وقال باشاغا، إن الوزارة تتعامل مع هذه الظاهرة من منطلق إنساني وهذا عبء كبير يجب على الدول الأخرى أن تتعاون من أجل تخفيف هذه المعاناة، ولا يجب أن يتم تحميل ليبيا في هذا الشأن أكثر من طاقتها، خاصة وأنها تمر بظروف ليست خافية على أحد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا