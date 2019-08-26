اخبار ليبيا الان

“هيئة الكهرباء” تكشف سبب الإظلام بالمنطقة الشرقية

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة ربيع خليفة إن حالة الإظلام التام في المنطقة الشرقية فجر الاثنين نتجت عن عطل في الدوائر الناقلة للطاقة وبالتحديد دوائر القوارشة قمينس.

وذكر خليفة أنه وبعد الكشف والمعاينة اتضح أن العطل هو قطع إسلاك في الدائرة الثانية ما تسبب في خروج  كلي لمحطة كهرباء شمال بنغازي عن الخدمة، حيث يعتبر خروج محطة كهرباء شمال بنغازي هو الثاني في نفس اليوم.

وأكد المتحدث الرسمي أنه بعد خروج المحطة تم الاستعانة بالكهرباء من مصر وذلك لإرجاع محطة كهرباء شمال بنغازي للخدمة من جديد وبالفعل تم الرجوع بالوحدات صباح الاثنين، ولكن الرجوع سيكون تدريجيا وليس كليا حتى يتم إعادة بناء الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية بالصورة الصحيحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك