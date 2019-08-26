“هيئة الكهرباء” تكشف سبب الإظلام بالمنطقة الشرقية

قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة ربيع خليفة إن حالة الإظلام التام في المنطقة الشرقية فجر الاثنين نتجت عن عطل في الدوائر الناقلة للطاقة وبالتحديد دوائر القوارشة قمينس.

وذكر خليفة أنه وبعد الكشف والمعاينة اتضح أن العطل هو قطع إسلاك في الدائرة الثانية ما تسبب في خروج كلي لمحطة كهرباء شمال بنغازي عن الخدمة، حيث يعتبر خروج محطة كهرباء شمال بنغازي هو الثاني في نفس اليوم.

وأكد المتحدث الرسمي أنه بعد خروج المحطة تم الاستعانة بالكهرباء من مصر وذلك لإرجاع محطة كهرباء شمال بنغازي للخدمة من جديد وبالفعل تم الرجوع بالوحدات صباح الاثنين، ولكن الرجوع سيكون تدريجيا وليس كليا حتى يتم إعادة بناء الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية بالصورة الصحيحة.

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