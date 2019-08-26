حملة أمنية لضبط الاعتداءات على “النهر الصناعي”

شهد مقر جهاز استثمار مياه النهر بالمنطقة الوسطى، الاثنين، اجتماعا طارئا، لبحث أزمة شح المياه في مدينة سرت وضواحيها.

وقال مدير مكتب الإعلام في بلدية سرت أنه تم الاتفاق على إطلاق حملة أمنية للمرور على خطوط مسارات منظومة النهر الصناعي وضبط الوصلات غير المشروعة والاعتداءات من قبل المواطنين، واتخاد الإجراءات تجاه المخالفين خاصة بعد بيان المجلس الاجتماعي لقبائل سرت برفع الغطاء الاجتماعي عن كل المخالفين.

ووفق بيان لمكتب الإعلام بالبلدية، وفقد تناول اللقاء تشكيل لجنة من المجلس الاجتماعي سرت وجهازي التنفيدي والاستثمار للتوجه الى المنطقة الشرقية للتحاور بشأن الامداد المائي وما تشهده مدينة سرت من ازمة مياه. كما تم الاتفاق على ان يقوم الجهاز التنفيدي بقفل الصمامات المياه اتجاه المشاريع الزراعية.

يذكر ان الاجتماع حضره عضو المجلس البلدي سرت ابراهيم مليطان، ومدير ادارة المرافق المحلية بالبلدية م منصور دلة، ورئيس لجنة ادارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى م مصطفى الشاوش، ومراقب ادارة التشغيل والصيانة بموقع سرت بالجهاز التنفيدي للنهر الصناعي م على حافظ، ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت مفتاح مرزوق، ومدير مكتب شركة المياه والصرف الصحي سرت م سعيد الغرشة، ومندوبين عن قوة حماية وتأمين مدينة سرت، ومسؤولين آخرين.

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