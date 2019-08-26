بعد 24 ساعة من الإظلام التام .. عودة الكهرباء تدريجيا لبنغازي

أكد مصدر بالشركة العامة للكهرباء بمدينة بنغازي، أن فرق الصيانة تمكنت من إصلاح دوائر القوارشة قمينس جهد 220 ك.ف، ودخول الوحدة السادسة بمحطة توليد شمال بنغازي، وإعادة توصيل الأحمال المفصولة، ما ساهم في عودة التيار الكهربائي بشكل تدريجي.

وقال المصدر، إنه بجهود المهندسين والفنيين بمحطة توليد شمال بنغازي وإدارة صيانة الخطوط الهوائية وإدارة الجهد المتوسط وغرف التحكم وفرق الصيانة وفرق التشغيل وإدارة التوزيع تم استعادة الكهرباء بشكل تدريجي، موضحا أن سبب انقطاع الكهرباء بعد وصولها بفترة وجيزة راجع إلى ارتفاع الأحمال على المغذيات الـ 11 ك.ف، ما يستوجب تخفيض الأحمال على المغذي ومن تم التوصيل.

يذكر أن انقطاعا كاملا للتيار الكهربائي “إظلام تام” قد حدث ببنغازي لأكثر من ٢٤ ساعة وقد بدأ التيار الكهربائي بالعودة التدريجية.

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