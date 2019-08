“مستقبل العمالة المصرية في ليبيا” .. ندوة باتحاد العمال الأربعاء المقبل

شهد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالتعاون مع مؤسسة محبي مصر للتنمية والثقافة، تنظيم ندوة بعنوان “مستقبل العمالة المصرية في ليبيا”، وذلك ظهر الأربعاء المقبل.

يحضر الندوة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية الليبية، يتقدمهم د. عبد الهادي الحويج وزير الخارجية الليبية، والنائب جبالي المراغي رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، والإعلامي والبرلماني مصطفي يكري، والنائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، ومجدي البدوي

