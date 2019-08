وزير ” تعليم الوفاق” يجتمع  مع اللجنة العليا للإشراف والمتابعة لامتحانات الشهادة الثانوية

المتوسط:

عقد وزير التعليم بحكومة الوفاق الدكتور عثمان عبدالجليل وزير التعليم اليوم اجتماعاً مع الدكتور/ محمد العتوق رئيس اللجنة العليا للإشراف والمتابعة و بقية أعضاء اللجنة للوقوف على مجريات ومستجدات اليوم الثامن من امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2019/2018م.

استعرضت اللجنة خلال هذا الاجتماع كل المشاكل والعوائق التي اعترضت بعض الطلبة وكيفية العمل على حلها وعرضوا أيضاً بعض التفاصيل عن جولاتهم لبعض القاعات الامتحانية

ونقلوا للدكتور عبدالجليل رضى الطلبة عن الأسئلة اليوم بالذات وأنها كانت مناسبة وفي متناول الجميع وناقشوا أيضاً تجهيزاتهم واستعداداتهم لأيام الامتحانات القادمة وأكدواالوزير بأنهم مستعدين لأي طارئ او خروقات قد تحدث خلال الفترة القادمة .

