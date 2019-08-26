تسييري اجدابيا يبحث تيسير الخدمات المصرفية للمواطنين

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية اجدابيا ، اجتماعاً داخل ديوان البلدية بحضور مدير فرع مصرف الجمهورية، ومدير فرع المصرف التجاري الوطني، العاملين داخل نطاق البلدية ، رفقة رئيس حرس المنشأت والمرافق الحكومية باجدابيا و المتحدث باسم مديرية أمن اجدابيا.

الاجتماع ناقش شكاوى المواطنين من تدني مستوى خدمات مصرفي الجمهورية والتجاري الوطني، كما تطرق إلى المشاكل التي تعاني منها إدارتي الجمهورية والتجاري الوطني وبحث آلية وضع حلول سريعة لها.

رئيس المجلس التسييري لبلدية اجدابيا – امبارك المنفي – أوضح في تصريح خاص لـ( بوابة افريقيا الاخبارية ) ان الاجتماع قد خلص إلى ضرورة تحسين الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين ببلدية اجدابيا من خلال الاتفاق مع إدارتي الجمهورية والتجاري الوطني على تطبيق عدد من النقاط المقترحة منها:

– البدء في توزيع دفاتر الصكوك على عملاء مصرف الجمهورية خلال هذا الأسبوع.

– تحديد يوم الأربعاء القادم لتوزيع السيولة بمصرف الجمهورية على ان يتم أدخال النساء إلى صالة المصرف والرجال من الشبابيك الخارجية بالإضافة إلى وضع آلية جديدة خلال الأيام القادمة في مايخص توزيع السيولة على ان يكون يوم الأحد والاثنين و الثلاثاء مخصص للرجال و الأربعاء والخميس مخصص للنساء.

– التأكيد على توفير السيولة بمصرف التجاري الوطني طيلة أيام الأسبوع.

– معالجة نقص الموظفين بمصرفي الجمهورية والتجاري الوطني من خلال مخاطبة المجلس التسييري اجدابيا لإدارتيهما بضرورة تعيين موظفين جدد.

– تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع لاستقبال مندوبي الجهات العامة لدى مصرف الجمهورية بالتنسيق مع أمن المرافق و المنشآت.

– تركيب كاميرات مراقبة داخل و خارج مصرف الجمهورية والزام الموظفين بالبقاء في أماكن عملهم إلى نهاية الدوام الرسمي وتقديم الخدمة للمواطنين، حسب قوله.

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