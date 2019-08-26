تعليم الوفاق تعلن تأجيل اختبار الثلاثاء لهذه المناطق في غريان

قررت وزارة التعليم بحكومة الوفاق بتأجيل اختبار يوم الثلاثاء الموافق 27 اغسطس بمدينة غريان على خلفية الظروف الأمنية السيئة بسبب الحرب الجارية في المدينة.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها في وقت متأخر أنه قد تقرر تأجيل امتحان الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي ليوم غدٍ الثلاثاء إلى موعد سوف يتم تحديده لاحقاً.

ونوه البيان إلى أن الطلبة المعنيون بهذا التأجيل هم الطلبة الممتحنون أمام اللجان التالية:

١- لجنة كلية طب الأسنان بأبوزيان.

٢- لجنة كلية الآداب بالقواسم.

٣- لجنة كلية الهندسة بغريان.

٤- لجنة كلية القانون بغريان.

وأكد البيان أن سلامة الطلبة والعاملون على تنفيذ الامتحانات تأتي في المقام الأول.

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