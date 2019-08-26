البيت الأبيض يكشف عن فحوى مباحثات ترامب والسيسي حول ليبيا

ليبيا – عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين إجتماعاً في فرنساعلى هامش أعمال قمة ” مجموعة سبعة ” تركز حول الوضع في ليبيا .

وقال البيت الأبيض في تدوينة مقتضبة عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الرئيسان ترامب والسيسي قد تباحثا حول الأزمة في ليبيا خلال إجتماعهما في فرنسا .

وأكدت إدارة ترامب أن الرئيسان قد عبروا عن دعمهم المشترك لليبيا مستقرة وموحدة وديمقراطية قادرة على الوقوف بمفردها ضد الإرهاب وتوفير الأمن والازدهار لجميع الليبيين ، في إشارة منها لتوافق وجهات نظر الزعيمين حول قضية ليبيا .

President @realDonaldTrump & President @AlsisiOfficial discussed the crisis in Libya. They expressed their shared support for a stable, unified, and democratic Libya, able to stand on its own against terrorism and deliver security and prosperity for all Libyans. #G7Biarritz pic.twitter.com/qPOR3x9TDr — The White House (@WhiteHouse) August 26, 2019

وقبل ذلك كان السيسي قد حذر من إن تفاقم الأوضاع في ليبيا أثر على أمن واستقرار مواطنيها وعلى دول الجوار جراء التهديد الذي تشكله المنظمات الإرهابية والسيولة الأمنية المتمثلة في انتشار الميليشيات المسلحة.

السيسي طالب في كلمته أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا وفقاً للمكتب الإعلامي للرئاسة المصرية بتضافر الجهود الدولية لوضع حد للأزمة الليبية بما يضمن سلامة الشعب الليبي ويحفظ له مقدراته وموارده.

RT @WhiteHouse: ناقش الرئيس دونالد #ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأزمة في #ليبيا، وعبروا عن دعمهم المشترك لاستقرار ووحدة وديمقراطية ليبيا، لتكون قادرة على الوقوف بمفردها ضد الإرهاب وتوفير الأمن والازدهار لجميع الليبيين. pic.twitter.com/7hmPpsikVr — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) August 26, 2019

وأكد أن الطريق للخروج من الأزمة في ليبيا معروف ولا يحتاج سوى للإرادة السياسية وإخلاص النوايا للبدء في عملية تسوية سياسية شاملة تعالج كافة جوانب الأزمة وفي القلب منها قضية استعادة الاستقرار والقضاء على الإرهاب وفوضى الميليشيات.

وأوضح السيسي أن التسوية السياسية الشاملة ستعمل على إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا وضمان عدالة توزيع موارد الدولة والشفافية في إنفاقها واستكمال توحيد المؤسسات الليبية على النحو الوارد في الاتفاق السياسي الليبي.

المرصد – متابعات

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