البيت الأبيض يكشف عن فحوى مباحثات ترامب والسيسي حول ليبيا

ليبيا – عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين إجتماعاً في فرنساعلى هامش أعمال قمة ” مجموعة سبعة ” تركز حول الوضع في ليبيا .

وقال البيت الأبيض في تدوينة مقتضبة عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الرئيسان ترامب والسيسي قد تباحثا حول الأزمة في ليبيا خلال إجتماعهما في فرنسا .

وأكدت إدارة ترامب أن الرئيسان قد عبروا عن دعمهم المشترك لليبيا مستقرة وموحدة وديمقراطية قادرة على الوقوف بمفردها ضد الإرهاب وتوفير الأمن والازدهار لجميع الليبيين ، في إشارة منها لتوافق وجهات نظر الزعيمين حول قضية ليبيا .

President @realDonaldTrump & President @AlsisiOfficial discussed the crisis in Libya. They expressed their shared support for a stable, unified, and democratic Libya, able to stand on its own against terrorism and deliver security and prosperity for all Libyans. #G7Biarritz pic.twitter.com/qPOR3x9TDr

— The White House (@WhiteHouse) August 26, 2019