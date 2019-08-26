الطيران المسير التابع للوفاق يشن غارات جوية على منطقة الاصابعة

قالت مصادر مطلعة ان الطيران المسير التابع لحكومة الوفاق الوطني شن غارات جوية على مواقع لقوات الجيش الوطني في منطقة الاصابعة والتي تبعد 25 كم عن مدينة غريان.

ويأتي القصف الجوي لأول مرة بعد توقفه لعدة أيام منذ اعلان سلاح الجو التابع للجيش الوطني السيطرة على الاجواء في المنطقة الغربية، بعد تدميره للطائرات المسيرة وغرف التحكم في كل من مطاري مصراتة وزوارة.

واشارت مصادر إلى وصول حوالي 8 طائرات تركية مسيرة لتدخل في خدمة قوات الوفاق، حيث شكل غياب الطيران المسير خلال الأيام الماضية ضربة قوية لها.

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