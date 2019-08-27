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لواء الصمود يكشف عن ” مؤامرة ” للنيل من صلاح بادي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – كشف المتحدث باسم لواء الصمود احميدة الجرو ، مساء الإثنين ، عن ما يعتبرها مؤامرة تستهدف آمر اللواء صلاح بادي الذي أعلن إنصياعه قبل أشهر لحكومة الوفاق ، خصمه القديم .

وقال الجرو في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بأن من يتآمرون على بادي خصصوا مكافأة لمن يقبض عليه دون أن يحدد قيمتها .

احميدة الجرو مع صلاح بادي

لكن المتحدث باسم لواء الصمود عاد وكشف عن مكافأة أخرى  على شكل هدية ومبلغ مالي وضعوها الذين يتآمرون على بادي بقيمة 5 مليون دون تسمية هذه الجهة مجدداً  .

وتوجه الجرو لهذه الجهة المجهولة بالقول : ” لو تعرفون قيمة هذا الرجل لما قلتم هذا الكلام أو دفعتم ملايين الملايين لأنه الكاشف لمخططاتكم والواقف أمامها والمحطم لأحلامكم وكاسر آمالكم والفارس الذي دوماً أمامكم ” .

ولم يشر الجرو للجهة التي تقف وراء هذا المخطط ولم يبدوا من حديثه بأنها الجيش الذي يكن له العداء الشديد ،  لكن صلاح بادي كان قد وجه خلال يوليو الماضي إنتقادات لاذعة لحليفته السابقة ، ألا وهي جماعة الإخوان المسلمين متهماً إياها بمحاولة أدلجة الحرب الجارية لصالحها والإستحواذ على الدعم المقدم من تركيا بشكل مفترض أنه لكل الليبيين  .

المرصد – متابعات

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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