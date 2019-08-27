بالصور.. ضبط ثلاثة تشاديين يمارسون الشعوذة في بنغازي

أعلن مركز شرطة راس اعبيدة في مدينة بنغازي، ضبط ثلاثة تشاديين يمارسون أعمال السحر والشعوذة، بعد بلاغ تقدمت به احدى المواطنات، عن امرأة تحمل الجنسية التشادية، تعمل على الترويج لشخص يقوم بأعمال السحر والشعوذة، وأدّعت أن هذا المشعوذ سيتمكن من إرجاع طليقها لها ومن ثم التحكم به بفعل السحر.

وأوضح المركز أن قسم التحقيق، باشر بفتح تحقيق ومحضر لجمع المعلومات، وأنه تم إعداد كمين، من قبل أعضاء المركز، عبر ترقيم أوراق مالية ومنحها لهذه السيدة لتقدمها للمشعوذ نظير أعمال السحر التي سيقوم بها.

وأشار مركز شرطة راس اعبيدة، أن عناصر الأمن قاموا بمداهمة الموقع بعدها، وتم ضبط الأوراق المالية بحوزة المشعوذ، الذي كان برفقته اثنين آخرين، داخل منزل بمنطقة الرويسات مقابل مصرف الوحدة، وأن عملية التحفظ على محتويات الغرفة التي كان يعمل فيها المشعوذ بالكامل، لتحريزها ضمن القضية.

وأضاف المركز أن من بيض المضبوطات، كانت عبارة عن أوراق بها طلاسم وكتابة غريبة، وكذلك آيات قرآنية وملابس نساء، وأدوات أخرى.

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