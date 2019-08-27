تعليم الوفاق تُعلن تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في غريان

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، أن امتحانات الشهادة الثانوية في مدينة غريان، سيتم تأجيلها، إلى موعد سيتم تحديده في وقت لاحق، بسبب الظروف الأمنية السيئة التي تعيشها المدينة.

وأشارت الوزارة، أن تأجيل الامتحانات سيشمل قسمي العلمي والأدبي، والطلبة المعنيون بهذا التأجيل، هُم الطلبة الممتحنون أمام اللجان الأربعة، وهي لجنة كلية طب الأسنان بأبي زيان ولجنة كلية الآداب بالقواسم ولجنة كلية الهندسة بغريان ولجنة كلية القانون بغريان.

وأوضحت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، أن قرار التأجيل، يأتي حِرصًا على سلامة التلاميذ، في المقام الأول، وسيتم إعلان موعد بداية الامتحانات خلال الفترة المقبلة.

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