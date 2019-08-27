مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تدعو لمؤتمر دولي حول ليبيا

دعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، دعت في ختام مؤتمرها السنوي الذي عُقد في مدينة بياريتز الفرنسية، إلى مؤتمر دولي حول ليبيا.

وأشارت الدول في دعوتها، بضرورة مشاركة الأطراف الإقليمية ودول جوار ، في المؤتمر الدولي حول ليبيا.

وجددت الدول الصناعية السبع الكبرى، دعمها لجهود الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا، التي يترأسها المبعوث الأممي غسان سلامة، لأجل الوصول إلى حلول تُنهي الصراع الدائر منذ سنوات.

وكانت السفارة الفرنسية في ليبيا، قد أوضحت عبر صفحتها على موقع تويتر، أن البيان الختامي للمؤتمر، أكد دعم الدول السبع للهدنة التي أعلنتها البعثة الأممية، الفترة الماضية في ليبيا.

وأكدت السفارة، أن البيان تضمن دعوة الدول الصناعية السبع الكبرى، الدعوة لإقامة مؤتمر دولي حول ليبيا، يشارك فيه كل الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي والإقليمي.

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