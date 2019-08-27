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قوات سودانية متمردة تحشد قواتها على الحدود بين ليبيا وتشاد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حشدت القوات المتمردة السوادنية، المعروفة باسم “الجبهة الثورية”، قواتها على الحدود بين ليبيا وتشاد، ضمن تحرك في نقاط محددة، وفقا لما ذكرته مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء.

ولم تكشف المصادر عن هذا التطور العسكري على الحدود الليبية التشادية، إن كان لهُ علاقة بالأوضاع الميدانية التي تشهدها العاصمة طرابلس، أو إن كان لهُ علاقة بالاتفاق الأخير بين قادة الجيش وقوى التغيير في السوادن.

وأشارت المصادر، أن القوات السوادنية المتمردة، اتجهت إلى منطقة وادي هور، بالقرب من الحدود التشادية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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