قوات سودانية متمردة تحشد قواتها على الحدود بين ليبيا وتشاد

حشدت القوات المتمردة السوادنية، المعروفة باسم “الجبهة الثورية”، قواتها على الحدود بين ليبيا وتشاد، ضمن تحرك في نقاط محددة، وفقا لما ذكرته مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء.

ولم تكشف المصادر عن هذا التطور العسكري على الحدود الليبية التشادية، إن كان لهُ علاقة بالأوضاع الميدانية التي تشهدها العاصمة طرابلس، أو إن كان لهُ علاقة بالاتفاق الأخير بين قادة الجيش وقوى التغيير في السوادن.

وأشارت المصادر، أن القوات السوادنية المتمردة، اتجهت إلى منطقة وادي هور، بالقرب من الحدود التشادية.

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