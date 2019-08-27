مجموعة الدول السبع تدعو لعقد مؤتمر دولي بخصوص ليبيا

دعت مجموعة الدول السبع إلى تنظيم مؤتمر دولي تشارك فيه كافة الأطراف المعنية بالشأن الليبي على المستويين المحلي والإقليمي.

كما دعت المجموعة التي اختتمت اجتماعاتها أمس بمدينة بياريتس الفرنسية في بيانها الختامي، إلى دعم مجهودات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لإقامة مؤتمر ليبي ليبي، حيث أشار البيان إلى أنه سيتم الإعداد لهذا المؤتمر خلال الأسابيع القادمة في باريس ولندن، بمشاركة الاتحاد الإفريقي.

هذا وأكد البيان على دعم الهدنة التي قد تمكن من وقف دائم لإطلاق النار، ودعم الحل السياسي كضامن للاستقرار بحسب البيان.

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