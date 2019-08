المتوسط:

أقيم بوزارة الحكم المحلي أداء القسم القانوني للعضو المجلس البلدي الشويرف، سليمة ادريس بشير سلطان أمام وزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد الطاهر.

وشارك في هذا مدير إدارة شؤون المحافظات و البلديات المكلف محمد نشوان و مدير مكتب الوزير مهندس حسين امحمد صالح و عضو المجلس البلدي الشويرف يونس صالح.

