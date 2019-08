“الوفاق”: تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في غريان

المتوسط:

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق تأجيل إجراء امتحان الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي في مدينة غريان، والذي كان مقررا اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة التعليم في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” إن التأجيل بسبب «الظروف الأمنية السيئة التي تمر بها المدينة جراء الحرب».

وأفاد البيان، إلى أن الطلبة المعنيين بهذا التأجيل هم الممتحنون أمام لجان «كلية طب الأسنان بأبي زيان، كلية الآداب بالقواسم، كلية الهندسة، كلية القانون».

