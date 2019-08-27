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تحذيرات من “كارثة مائية” وشيكة بسرت

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر المجلس الاجتماعي لقبائل سرت، أمس الإثنين، بياناً أعلن من خلاله رفع الغطاء الاجتماعي عن أي شخص يُثبت تعدّيه على مسارات النقل التابعة لخط النهر الصناعي.

وأشار المجلس عبر بيانه إلى أزمة المياه الخانقة التي تمر بها المدينة بسبب الاعتداءات المتكررة على مكونات منظومة النهر الصناعي.

وحذر المجلس الاجتماعي لقبائل سرت من حدوث كارثة مائية وصفها بالخطيرة، نتيجة الاعتداءات التي تتعرض الخطوط الرئيسية لمشروع النهر الصناعي بشكل مُستمر، الأمر الذي استوجب وقفة جادة من قبل الجهات المعنية.

وطالب البيان الأجهزة الأمنية المعنية بحماية المدينة لاتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة وعدم التهاون في حال تم ضبط أي مُخالفين وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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