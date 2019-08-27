دفاع البرلمان: الجيش تعامل بحرفية عالية في الحرب على الإرهاب

أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن القوات المسلحة تعاملت بحرفية عالية ومهنية ومسؤولية خلال حربها على الإرهاب في ليبيا.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب في بيان إن اللجنة تقدر عاليا “حجم المهنية والمسؤولية التي تمتعت بها (القوات المسلحة) تقيدا والتزاما بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وأخلاقنا وأصالتنا العربية …ومدى المسؤولية والوعي والالتزام بقواعد الاشتباك وبالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأضاف البيان أن أبناء القوات المسلحة قدموا في كافة مسارح العمليات الممتدة من بنغازي إلى درنة إلى الهلال النفطي إلى الجنوب وأخيرا طرابلس نموذجا وطنيا في حماية وصيانة ممتلكاتهم الخاصة وحماية ممتلكات الدولة العامة”.

وشدد البيان على أن “القوات المسلحة على أعلى مستوى من الوعي والمسؤولية الوطنية وهي الضامن للدولة ومؤسساتها وللوطن والمواطن”.

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