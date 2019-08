لهذا السبب.. تونس تحذر مواطنيها من الاقتراب من الحدود العازلة مع ليبيا

المتوسط:

أطلقت وزارة الدفاع التونسية، تحذيرا لمواطنيها من الاقتراب من المناطق الحدودية العازلة، حفاظا على أرواحهم، بعد أن كشفت محاولات تسلّل للأراضي التونسية، وتهريب السلع وتعرّض أفراد أمنها لإطلاق نار من المهربين.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، أن دورية عسكرية تابعة للمنطقة الحدودية في لولاية تطاوين، تعرضت لإطلاق نار من سيارتي تهريب في الجهة المقابلة للساتر الترابي الليبي، وأن حرس الحدود التونسي ردّ على إطلاق النار.

وأفادت الوزارة، بأن سيارتين لاذاتا بالفرار نحو الداخل الليبي، دون وقوع أي إصابات لأفراد الأمن التونسي.

