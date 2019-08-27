إيسوفو: الحل الوحيد للأزمة الليبية هو استعادة الدولة

قال رئيس النيجر محمد إيسوفو إنه لا يوجد سوى حل واحد للأزمة الليبية، وهو استعادة الدولة، معتبرا أن هذا الهدف يجب أن يكون الأولوية الملحة في الوقت الراهن، ثم تأتي بعد ذلك مسألة إجراء الانتخابات.

ايسوفو وفي تصريح لصحيفة جون أفريك الفرنسية أكد أن بلاده تتصدى أكثر من أي وقت مضى لأنشطة الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن سطو هذه الجماعات الإرهابية مرتبط بانهيار ليبيا عام ألفين وأحد عشر.

هذا كما أعرب إيسوفو عن قلقه من احتمال عودة المهاجرين الإفريقيين الهاربين من القتال في ليبيا، مستبعدا استعداد البلاد لاستقبال آلاف المهاجرين من ليبيا.

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