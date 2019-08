“دفاع النواب”: الجيش تعامل بمهنية عالية في الحرب على الإرهاب

المتوسط:

أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن الجيش تعامل بحرفية عالية ومهنية ومسؤولية خلال حربه على الإرهاب في ليبيا.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب في بيان إن اللجنة تقدر عاليا “حجم المهنية والمسؤولية التي يمتع بها الجيش تقيدا والتزاما بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وأخلاقنا وأصالتنا العربية …ومدى المسؤولية والوعي والالتزام بقواعد الاشتباك وبالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

