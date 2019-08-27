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كرموس: مطار معيتيقة لم يُستخدم لأغراض عسكرية

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري عادل كرموس أمس الاثنين إن من المؤكد أن أي اعتداء على مؤسسة مدنية أثناء الحروب هو فعل يحرمه القانون المحلي والقوانين الدولية.

كرموس أوضح في تصريحات خاصة لشبكة “الرائد “الفضائية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن مطار معيتيقة مطار مدني ولا دليل على دعاوى استخدامه لأغراض عسكرية، على حد وصفه.

وأشار كرموس إلى أن ضعف تعامل حكومة الوفاق مع هذا الأمر أدى إلى تكرار الاعتداء ، مصيفاً :” الحكومة لم تتخذ إجراءات لتقديم شكاوى دولية ولم تعقد مؤتمرات صحفية من موقع القصف لتثبت زيف ادعاءات المعتدي” حسب قوله .

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • واضح ان كل أعضاء مجلس الدولة الخرفانية متخلفين عقليا ومغيبين عن الواقع ومجرد امعات يحركها حزب الندالة و البلهاء مجرد بغبغانات تردد أسطوانة مشروخة بعيدة عن الواقع لان الأقمار الصناعية تسجل كل شيء والانكار لايفيد ياخرفان

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