الأرصاد: استقرار الطقس فى أغلب المناطق.. وتكاثر السحب على غات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الطقس مستقرا على أغلب مناطق ليبيا، بينما تتكاثر السحب على غات.

وأظهرت النشرة الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تكاثر السحب أيضا على أقصى الجنوب الغربي، ويبقى معرضا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و36 درجة مئوية، وتصل إلى 38 درجة مئوية على أبونجيم.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مرادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و36 درجة مئوية، وتصل إلى 39 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على غات، وأقصى الجنوب الغربي مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و42 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو:

السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و41 درجة مئوية.

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