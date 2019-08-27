بلدية سرت تعلن إنجاز هذه المشروعات في المدينة

أعلنت بلدية سرت تنفيذ عدد من الأعمال والمشروعات الخدمية في المدينة خلال الفترة الماضية.

وقال مدير مكتب الاعلام بالبلدية محمد الأميل إن عدد من المشاريع تم تنفيذها خلال الفترة الماضية ومنها تركيب عدد 14 اشارة ضوئية بكل التقاطعات وتشغيل محطات الضخ لتصريف مياه الامطار والمياه السوداء في محطات pc4 .pc3. Pc2. Pc1 ودعم فرع جهاز الحرس البلدي سرت بعدد 3 سيارات وصيانة وتجهيز مقر مكتب السجل المدني سرت وكذلك مكتب اصدار ابوهادي وتجهيزه.

كما قامت بلدية سرت بدعم وصيانة إذاعة سرت المحلية وصيانة 8 مدارس تعليمية وصيانة عدد من المراكز والوحدات الصحية وصيانة وتجهيز منتزه السكنية الثالثة وكذلك قامت البلدية أيضا بصيانة عدد من الهبوطات الموجودة في عدد من الطرق الفرعية بالمدينة ومعالجتها وخاصة الانجراف أمام مصرف التجارة والتنمية وصيانة وتجهيز جزيرة ابوهادي كما نفدت أيضا بلدية سرت خلال المدة الماضية أعمال صيانة لعدد 16 بئر مياه وتركيب مضخات في ابوهادي وجارف والقرضابية والغربيات والثلاثين والقبيبة.

واوضح الاميل أنه يتواصل حاليا العمل مشروع اعادة ترميم طريق الكورنيش البحري المزدوج بالمدينة والذي اكتملت فيه المرحلة الاولى المتعلقة بالإنارة مشيرا إلى أن العمل جاري على إتمام المرحلة الثانية لطلاء الارصفة بالطريق المزدوج بمشاركة متطوعين كشفيين وشباب.

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