تعديل مواعيد الرحلات بمطار معيتيقة بسبب تعرضه للقصف

أعلنت إدارة مطار معيتيقة أن محيط المطار تعرض لسقوط قذائف في ساعات الصبح الاولى ترتب عليه ايقاف الملاحة الجوية لعدة ساعات.

وبينت إدارة مطار معيتيقة الدولي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه “نظرا لتعرض محيط مطار معيتيقة الدولي لسقوط قذائف في ساعات الصبح الأولى” فقد توقفت الملاحة الجوية لعدة ساعات وجرى تعديل مواعيد رحلات الشركات الناقة بسبب هذا التأخير.

الخطوط الجوية الأفريقية

معيتيقة تمنهنت تأجيل 24 ساعة (غير مؤكدة).

معيتيقة اسطنبول 8U970 الاقلاع 12:00

معيتيقة تونس 8U450 الاقلاع 12:30

معيتيقة بنغازي 8U214 الاقلاع 18:30

معيتيقة الخرطوم 8U410 الإقلاع 22:00

معيتيقة الخرطوم 8U1410 الاقلاع 00:30

الخطوط الجوية الليبية

معيتيقة المدينة المنورة LN1250 الاقلاع 13:00

معيتيقة المدينة المنورة LN1252 الاقلاع 14:45

معيتيقة الاسكندرية LN202 الاقلاع 01:00 بعد منتصف الليل

الاجنحة الليبية

معيتيقة اسطنبول YL102 الاقلاع 14:15

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