«هاليبرتون» تعود إلى العمل مع «أجوكو»

أكد نائب رئيس شركة هاليبرتون لمنطقة مصر وليبيا، كولبي فوسير، عزم الشركة على استئناف العمل مع شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، بعد أن أصبح الوضع في أماكن نشاط الشرطة آمنا ومستقرا.

واتخذت الترتيبات لعودة نشاط «هاليبرتون»، العاملة في مجال الخدمات النفطية، كما سيستكمل توريد معداتها خلال شهر أكتوبر المقبل، حسب بيان «أجوكو»، اليوم الثلاثاء.

وخلال الفترة المقبلة، سيفتتح مكتب للشركة، في مدينة بنغازي، كي تتمكن الشركة من استئناف كافة أعمالها. جاء ذلك خلال لقاء جمع بين رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان، و«فوسير»، أمس الإثنين.

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