هذه هي حالة الطقس ودرجات الحرارة

طرابلس-العنوان

يبقى الطقس مستقرا على أغلب مناطق ليبيا بينما تتكاثر السحب على غات، وفق المركز الوطني للأرصاد الجوية.

واليوم الثلاثاء تكاثر السحب أيضا على أقصى الجنوب الغربي، ويبقى معرضا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية.

في رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة تكون السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و36 درجة مئوية، وتصل إلى 38 درجة مئوية على أبونجيم.

أما في الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و36 درجة مئوية، وتصل إلى 39 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

بينما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة تكون السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على غات، وأقصى الجنوب الغربي مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و42 درجة مئوية.

أما في الكفرة والسرير وتازربو تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و41 درجة مئوية.

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