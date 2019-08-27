تونس تحذر مواطنيها من التواجد في المناطق الحدودية العازلة مع ليبيا

حذرت وزارة الدفاع التونسية مواطنيها من الاقتراب والتواجد بالمناطق العسكرية المغلقة أو مناطق العمليات العسكرية أو المناطق الحدودية العازلة.

وبينت الوزارة أن دورية عسكرية داخل المنطقة الحدودية العازلة بجهة المنزلة من ولاية تطاوين، تفطنت يوم السبت إلى وجود سيارتي تهريب بالجهة المقابلة للساتر الترابي داخل الأراضي الليبية، عمد راكبوها إلى إطلاق النار بأسلحة فردية باتجاه أفراد التشكيلة العسكرية، الذين ردوا الفعل بصفة مباشرة، ما أجبر هذه العناصر على الفرار والتوغل بعمق التراب الليبي دون وقوع إصابات لأفراد الدورية العسكرية.

وأضافت الوزارة أن التشكيلات العسكرية جنوب تونس كشفت ثلاث سيارات تهريب محملة بالسلع بالمنطقة الحدودية العازلة، قادمة من ليبيا، مؤكدة أن الوحدات العسكرية تمكنت من اعتقال ثلاثة أشخاص نزلوا من إحدى السيارات التي عادت أدراجها إلى التراب الليبي.

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