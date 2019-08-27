سيالة يدعو الشركات اليابانية لاستئناف العمل في ليبيا

التقت رئيسة مجلس الشيوخ الياباني اكيكو سانتو وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة وذلك خلال مشاركته في القمة السابعة لمؤتمر طوكيو للتنمية في أفريقيا ( تيكاد).

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة اليابانية طوكيو بحث آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وكذلك مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وبحث سبل تطوير التعاون والاستفادة من خبرة الجانب الياباني في إعادة الاعمار وبناء القدرات والتعليم والتكنولوجيا.

وطالب سيالة بعودة السفارة اليابانية للعمل من طرابلس وعودة الشركات المتعاقدة في ليبيا لاستئناف أعمالها وكذلك مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ودعا سيالة المسؤولة اليابانية لزيارة ليبيا ولقاء رئيس مجلس الدولة ومناقشة سبل التعاون بينهما وكذلك الاستفادة من خبرتهم في هذا المجال.

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