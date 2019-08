المتوسط:

ترأس وزير الخارجية والتعاون الدولي التابع للحكومة المؤقتة، عبد الهادي الجويج، الاجتماع الاول للجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 293 لسنة 2019م، وذلك بعضوية القطاعات ذات الصلة بأعمال اللجنة.

وعقد الاجتماع الاول للجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء رقم 293 لسنة 2019م حيث تناول الاجتماع سبل تفعيل عمل اللجنة وتنفيذ مهامها المنوطة بها.

