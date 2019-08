المتوسط:

كشفت مصادر مطلعة أن سلطات مطار معيتيقة الدولي قررت إيقاف الملاحة الجوية وإخلاء المطار، بعد تعرضه لعدة قذائف صباح اليوم.

ويعاني مطار معيتيقة الدولي من تعرضه لتساقط قذائف عشوائية من صواريخ الهاون، التي تطلق من أماكن قريبة من المطار.

