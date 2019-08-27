اخبار ليبيا الان

السراج يلتقي قادة “أفريكوم” في تونس ويطير إلى لندن

تم النشر منذُ 24 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت مصادر لـ218 عن وصول رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج على رأس وفد حكومي، إلى تونس، مساء أمس الإثنين، في زيارة مُفاجئة.

وبحسب ما نقلته المصادر، فإن السراج التقى فور وصوله مع قادة عسكريين يتبعون القيادة الأميركية في أفريقيا “أفريكوم”، وعقب انتهاء الاجتماع، توجه فائز السراج إلى العاصمة البريطانية لندن، فيما لم تكشف سواء المصادر أو الجهات الرسمية التابعة لحكومة الوفاق عن محاور الاجتماع.

زيارة رئيس المجلس الرئاسي تزامنت مع فقدان قواته السيطرة على مدينة غريان ذات الأهمية الاسترتيجية بتطورات الأوضاع العسكرية في ضواحي طرابلس التي تشهد قتالاً مُتواصلاً بين قوات الجيش الوطني والمجموعات الموالية للوفاق منذ نحو 5 أشهر.

ودفعت الاشتباكات التي اندلعت في ضواحي طرابلس مطلع أبريل الماضي أفريكوم لإعادة تمركز قواتها خارج الأراضي الليبية بشكل مؤقت في السابع من ذات الشهر بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في العاصمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • سوف يبلغوه ما سمعه ترامب من الرئيس عبدالفتاح السيسى عن وجود مليشيات اراهابية تقاتل بااسمه واذا لم يسمع الكلام فستقوم الافريقوم بضرب اوكارها علم وسينفذ أوامر الافريكوم أوامر يا افندم للخلف در ياسراج وانصراف

    رد

  • السيسى أعطاه زر عند ترامب لهذا استدعاه الامريكان وكلب أمريكا الوفى بريطانيا وعلى الصول السراج تنفيذ الأوامر والتصدى لقوات المارشال الغريانى التي تقصف مطار معتيقة

    رد