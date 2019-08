عضو بالاستشاري: ضعف تعامل حكومة الوفاق سبب تكرار الاعتداء على مطار معيتيقة

المتوسط:

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، عادل كرموس، أن ضعف تعامل حكومة الوفاق السبب الرئيسي وراء تكرار الاعتداء على مطار معيتيقة؛ لافتًا إلى أن الحكومة لم تتخذ إجراءات لتقديم شكاوى دولية، ولم تعقد مؤتمرات صحفية من موقع القصف لتثبت زيف ادعاءات أنها تستخدم المطار في أعمال حربية، على حد تعبيره.

وأشار كرموس، إلى أن أي اعتداء على مؤسسة مدنية أثناء الحروب هو فعل يحرمه القانون المحلي والقوانين الدولية.

وقال كرموس، في تصريح صحفي، أن الغرض من تكرار قصف مطار معيتيقة هو التضييق على المواطنين وإيقاف السفر من المنفذ الجوي الوحيد بطرابلس.

يشار إلى أن مطار معيتيقة تعرض لهجمات عديدة، تسببت في إصابته بأضرار مادية وانتشار الذعر بين المسافرين، وتعليق الرحلات فيه مرات عدة.

