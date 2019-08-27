المتوسط:

أعلنت إدارة مطار معيتيقة تعرض محيط المطار لسقوط قذائف في ساعات الصباح الأولى ترتب عليه إيقاف الملاحة الجوية لعدة ساعات.

وأوضحت إدارة مطار معيتيقة الدولي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه “نظرا لتعرض محيط مطار معيتيقة الدولي لسقوط قذائف في ساعات الصباح الأولى” فقد توقفت الملاحة الجوية لعدة ساعات وجرى تعديل مواعيد رحلات الشركات الناقة بسبب هذا التأخير.

وكان عضو مجلس الدولة الاستشاري، عادل كرموس، أكد أن ضعف تعامل حكومة الوفاق السبب الرئيسي وراء تكرار الاعتداء على مطار معيتيقة؛ لافتًا إلى أن الحكومة لم تتخذ إجراءات لتقديم شكاوى دولية، ولم تعقد مؤتمرات صحفية من موقع القصف لتثبت زيف ادعاءات أنها تستخدم المطار في أعمال حربية، على حد تعبيره.

وأشار كرموس، إلى أن أي اعتداء على مؤسسة مدنية أثناء الحروب هو فعل يحرمه القانون المحلي والقوانين الدولية.

وقال كرموس، في تصريح صحفي، إن الغرض من تكرار قصف مطار معيتيقة هو التضييق على المواطنين وإيقاف السفر من المنفذ الجوي الوحيد بطرابلس.

يشار إلى أن مطار معيتيقة تعرض لهجمات عدة، تسببت في إصابته بأضرار مادية وانتشار الذعر بين المسافرين، وتعليق الرحلات فيه مرات عدة.

The post تعديل مواعيد رحلات مطار معيتيقة على خلفية تعرضه للقصف appeared first on صحيفة المتوسط.

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