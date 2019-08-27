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الجمعيات العمومية للمؤسسة الليبية للإستثمار تجتمع في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

 عقدت الجمعيات العمومية للمؤسسة الليبية للإستثمار خلال اليوميين الماضيين إجتماعاتها العادية وغير العادية للشركة الليبية للإستثمارات الخارجية , وللمحفظة الإستثمارية طويلة المدى , ولمحفظة ليبيا أفريقيا للإستثمار. 

وتناولت الاجتماعات التي عُقدت بمقر المؤسسة الليبية للإستثمار بطرابلس ، إستعراض ومناقشة تقرير النشاط خلال النصف الأول من العام الحالي 2019م.

 كما تم خلال الإجتماعات غير العادية للجمعيات العمومية مناقشة وإعتماد النظام الأساسي للشركة الليبية للإستثمارات الخارجية , وللمحفظة الإستثمارية طويلة المدى , ولمحفظة ليبيا أفريقيا للإستثمار , في ظل توجه المؤسسة الليبية للإستثمار لتطبيق مباديء الحوكمة لشركاتها ومتابعة تنفيذها . 

 وال 

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عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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