لجنة الدفاع النيابية: القوات المسلحة حققت نجاحات كبيرة في حربها على الإرهاب

ليبيا – أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في بياناً لها أمس الاثنين أن القوات المسلحة على أعلى مستوى من الوعي والمسؤولية الوطنية وهي الضامن للدولة ومؤسساتها وللوطن والمواطن وهي درعه وسيفه.

اللجنة ثمنت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه المستوى العالي من الحرفية والمهنية والمسؤولية والدور الريادي الذي تتطلع به القيادة العامة للقوات المسلحة ومنتسبيها والذي يعد محل تقدير وإمتنان كافة الشعب الليبي.

وقالت اللجنة :” لقد قام أبناء القوات المسلحة في كافة مسارح العمليات الممتدة من بنغازي إلى درنة إلى الهلال النفطي إلى جنوبنا الغالي الحبيب وأخيراً معركة إستعاد وتوحيد الوطن وتحرير عاصمتنا المخطوفة طرابلس نموذجاً وطنياً في حماية وصيانة ممتلكاتهم الخاصة وحماية ممتلكاتهم العامة”.

وأضاف البيان :”فأننا نقدر عالياً حجم المهنية والمسؤولية التي تمتعت بها قياداتها وضباطها وضباط صفها وجنودها والقوات المساندة تقيدا والتزاما بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وأخلاقنا وأصالتنا العربية الليبية المتجذرة في عمق التاريخ ومدى المسؤولية والوعي والالتزام بقواعد الاشتباك وبالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

لجنة الدفاع النيابية ثمنت التضحيات الجسام التي يقدمها أبناء القوات المسلحة في معركة إستعادة الوطن والدولة والنجاحات المنقطعة النظير في حربها على الإرهاب والتنظيمات الإرهابية والميليشيات في أشرف وأقدس معركة في تاريخ ليبيا الحديث و المعاصر.

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