غرفة عمليات الكرامة: تؤكّد خروج أهالي منطقتي كليبة وبني وزير، للالتحام مع القوّات المسلّحة العربيّة اللّيبيّة

غريان 27 أغسطس 2019 (وال) – أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة قيام القوات المسلحة العربية الليبية وبقيادة ميدانية لغرفة عمليات المنطقة الغربية بالتقدم وتحرير مدينة غريان، من قبضة الميليشيات التي تحتلها، موضحًا أن ذلك بالتمهيد الناري لسلاح الجو.

وأضاف أنه تمت السيطرة على منطقة “غوط الريح”، ثم منطقتي كليبة وبني وزير، المُتاخمتين لمدينة غريان، والقضاء على الميليشيات التي كانت تتحصن في مواقع لمواجهة هذا التقدم.

وتابع المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أنه تم تدمير بعض الأسلحة، بالإضافة إلى اثنتي عشر عربة مسلحة مُبينًا خروج أهالي منطقتي كليبة وبني وزير، للإلتحام مع القوات المسلحة العربية الليبية وأن القوات تتقدم الآن إلى وسط المدينة، للسيطرة عليها وإعادتها إلى حضن الوطن.

وأكّد أن القوات المسلحة العربية الليبية، تتجه صوب وسط مدينة غريان، وأن مقاتلات سلاح الجو التابعة لرئاسة أركان القوات المسلحة بالقيادة العامة قد قامت بتدمير عربتين مسلحتين بمنطقة خمير. (وال – غريان) رس

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