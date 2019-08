«سيالة» يبحث مع رئيسة مجلس الشيوخ الياباني الأوضاع في ليبيا

المتوسط:

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، رئيسة مجلس الشيوخ الياباني اكيكو سانتو، وذلك خلال مشاركته في القمة السابعة لمؤتمر طوكيو للتنمية في أفريقيا ( تيكاد).

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة اليابانية طوكيو بحث آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وكذلك مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وبحث سبل تطوير التعاون والاستفادة من خبرة الجانب الياباني في إعادة الأعمار وبناء القدرات والتعليم والتكنولوجيا.

وطالب سيالة، بعودة السفارة اليابانية للعمل من طرابلس وعودة الشركات المتعاقدة في ليبيا لاستئناف أعمالها وكذلك مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، داعيا المسؤولة اليابانية لزيارة ليبيا ولقاء رئيس مجلس الدولة ومناقشة سبل التعاون بينهما وكذلك الاستفادة من خبرتهم في هذا المجال.

