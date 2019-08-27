عقيد أسامة الدرسي يبحث مشاكل السجل المدني الأبيار

بنغازي 27 أغسطس 2019 (وال)- عقد مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي عقيد أسامة الدرسي، اجتماعًا ضمّ أمين مكتب إصدار الأبيار سالم القطراني، لبحث المشاكل التي يعاني منها السجل المدني الأبيار.

هذا وناقش عقيد أسامة الدرسي ـ خلال الاجتماع ـ الذي عقده أمس الإثنين، بمقر إدارة مصلحة الأحوال المدنية ببلدية بنغازي، مشاكل السجل المدني الأبيار، كما تطرق إلى غياب الموظفين التابعين للسجل، مؤكدًا على ضرورة التزام كافة الموظفين بالحضور أثناء الدوام الرسمي وفقًا القانون المعمول به.

وأكد عقيد أسامة الدرسي، أن إدارة الفرع لن تتوانى في اتّخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتغيبين عن العمل، مشيرًا إلى أن الإدارة بصدد تشكيل لجنة متابعة لكافة السجلات من بينها السجل المدني الأبيار.

وأوضح عقيد أسامة الدرسي، أن المرحلة المقبلة، ستشهد السجلات تطورًا في تهيئة الموظفين بإعطائهم دورة في فن التعامل مع الجمهور، وكيفية استخدام الحاسب الآلي، وكذلك دورات في الإدارة. (وال – بنغازي) س خ/ ر ت

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