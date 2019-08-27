تعليم الوفاق: مستعدون لأي طارئ خلال امتحانات الشهادة الثاموية

عقد وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل اجتماعاً مع رئيس اللجنة العليا للإشراف والمتابعة محمد العتوق وأعضاء اللجنة للوقوف على مستجدات امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2019/2018م.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع المشاكل والعوائق التي اعترضت بعض الطلبة وكيفية العمل على حلها كما استعرضوا أيضاً بعض التفاصيل عن جولاتهم في بعض قاعات الامتحانات وناقشوا أيضاً تجهيزاتهم واستعداداتهم لأيام الامتحانات القادمة مشددين على أنهم مستعدون لأي طارئ أو خروقات قد تحدث خلال الفترة القادمة .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا