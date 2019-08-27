بلدية بنغازي تعلن السبت المقبل موعدا لإزالة العوائق التي تشوه المظهر العام

بنغازي-العنوان

أعلنت بلدية بنغازي اتخاذها جُملة من الإجراءات حيال حل المُختنقات العاجلة في الطُرق والشوارع الرئيسية بالبلدية.

وتتمثل الإجراءات وفق المكتب الإعلامي للبلدية في فتح مسار شارع الكويت بالكامل من الطريق الدائري الرابع وحتى الدائري الخامس وإزالة العوائق في مسار تنفيذ ازدواج الطريق الدائري الرابع.

وكذلك سيارات معارض بيع السيارات التي يتم عرضها على مسار تنفيذ المشروع وعلى أرصفة المُشاة والمسطحات الخضراء وفي الحدائق العامة، وإزالة المظاهر التي تُعيق حركة السير على الطُرقات والأرصفة العامة كشاحنات النقل الثقيل.

وأكدت البلدية أنها ستعالج تشوه المظهر العام، كأعمدة الإنارة، وأعمدة الإشارات المُرورية، والأسوار المرنة المُتهالكة بحيث يتم استبدالها، بالإضافة إلى إزالة لافتات الدعاية والإعلان الغير مُرخصة، وبقايا الأشجار المُتهالكة وكل ما يُعيق الرؤية في الطُرق والشوارع.

وكذلك غلق محطات بيع مواد البناء من الرمل والحصى وغيرها الواقعة بمحاذاة الطُرقات الرئيسية واستخدام أراضي الفضاء العام من قبل بعض المواطنين لممارسة أنشطة اقتصادية غير مُرخصة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن عمل مُشترك بين البلدية ومديرية أمن بنغازي وجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة وجهاز الحرس البلدي ولجنة الإزالة.

والجدير بالذكر إن بلدية بنغازي سبق لها وأن أصدرت العديد من الإعلانات والمُخاطبات التي تُطالب فيها مُزاولي الأنشطة الاقتصادية المُختلفة بإزالة هذه العوائق والمظاهر التي تُسيئ للمظهر العام للمدينة وتُعيق حركة السير وتُعرقل تنفيذ المشاريع ولكنها لم تجد الاستجابة المطلوبة من قبل البعض.

وأعلنت البلدية أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ أعمال الإزالة بقوة القانون، ومُصادرة المواد المعروضة للبيع بالمخالفة وفقاً لما نصت عليه القوانين والقرارات ذات العلاقة وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وأهابت البلدية بكافة المواطنين بضرورة التعاون التام مع الأجهزة الضبطية المُختصة حيث أن الهدف هو خدمة المدينة وأهلها.

وعقدت بلدية بنغازي يوم الأحد الماضي اجتماعا بالخصوص بحضور رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس الصقر عمران بوجواري، ومُدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزير العرفي.

كما حضر الاجتماع ووكيل ديوان البلدية ومدير مكتب المشروعات ورئيس لجنة إزالة المباني المخالفة للمخطط العام المعتمد ومُدير مكتب الشؤون القانونية ومُدير المكتب الخاص لرئيس المجلس التسييري والمُراقب المالي بالبلدية.

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