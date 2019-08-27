مديرية أمن بنغازي تضبط 3 تشاديين يمارسون أعمال الشعوذة والسحر

ليبيا – تمكن مركز شرطة رأس اعبيدة بمديرية أمن بنغازي من ضبط 3 أشخاص من الجنسية التشادية يمارسون أعمال السحر والشعوذة.

مركز شرطة بنغازي تمكن بحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي أمس الاثنين من ضبط المتهمين بعد بلاغ تقدمت به إحدى المواطنات عن امرأة تحمل الجنسية التشادية تود إرشادها على شخص يقوم بأعمال السحر والشعوذة ، مدعية أن هذا المشعوذ سيتمكن من إرجاع طليقها لها ومن ثم التحكم به بفعل السحر.

وأشارت المديرية إلى أن قسم التحقيق بالمركز باشر بفتح محضر لجمع الاستدلال وتم إعداد كمين من قبل أعضاء المركز وذلك بترقيم أوراق مالية ومنحها لهذه السيدة لتقدمها للمشعوذ نظير أعمال السحر التي سيقوم بها.

مديرية أمن بنغازي لفتت إلى أن المركز قام بمداهمة الموقع حيث تم ضبط الأوراق المالية بحوزة المشعوذ الذي كان برفقته اثنين آخرين في منزل بمنطقة الرويسات مقابل مصرف الوحدةوضبط محتويات الغرفة التي بها أدوات تستعمل في الشعوذة بالكامل لتحريزها ضمن القضية.

وبينت وحدة التحقيق بالمركز أن المضبوطات المحرزة كانت عبارة عن أوراق بها طلاسم وكتابة غريب وكذلك آيات قرآنية وملابس نساء وأدوات أخرى.

وقام المركز بعد إتمام الاستدلال مع المتهمين الذين اعترفوا بما نسب إليهم بإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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