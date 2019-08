«المحجوب»: نسعى لتطهير غريان من الميليشيات المسلحة

المتوسط:

أكد آمر التوجيه المعنوي ومدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش، خالد المحجوب، أن هناك اتجاهًا لتطهير مدينة غريان من العناصر المسلحة، عبر عملية أمنية واسعة النطاق.

وبين المحجوب، في تصريح صحفي، الثلاثاء، أن قواته دخلت مدينة غريان، وكان لسلاح الجو دور حاسم في مجرى المعارك؛ من خلال ضربات موجهة إلى مواقع تمركز من وصفهم بـ”الميليشيات” في غريان وحولها، وإلى مخازن السلاح والذخيرة، والأرتال المتحركة لدعمهم.

